24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...

Son dakika... 24 Haziran corona tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 9 milyon 300 bini ve can kaybı 478 bini aşarken, iyileşen sayısı ise 5 milyona yaklaştı. Türkiye'de toplam test sayısı 3 milyonu geçerken, günlük vaka sayısının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde bu hafta sonu YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran'da belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum nedir? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? İşte 24 Haziran corona tablosu...