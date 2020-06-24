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24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...
24 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Dün açıklanan tabloda günlük vaka sayısı 1.268 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilk defa 1000'in altına düşen vaka sayısı son günlerde yükselişe geçmişti. Yeniden vaka sayılarında düşüş olduğu görülüyor. Peki, 24 Haziran corona tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? İşte Türkiye korona son durum...
Giriş Tarihi: 24.06.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 19:01
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