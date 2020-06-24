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Haberler Galeri 24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...

24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...

24 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Dün açıklanan tabloda günlük vaka sayısı 1.268 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilk defa 1000'in altına düşen vaka sayısı son günlerde yükselişe geçmişti. Yeniden vaka sayılarında düşüş olduğu görülüyor. Peki, 24 Haziran corona tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? İşte Türkiye korona son durum...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 19:01
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24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...

Son dakika... 24 Haziran corona tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 9 milyon 300 bini ve can kaybı 478 bini aşarken, iyileşen sayısı ise 5 milyona yaklaştı. Türkiye'de toplam test sayısı 3 milyonu geçerken, günlük vaka sayısının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde bu hafta sonu YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran'da belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum nedir? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? İşte 24 Haziran corona tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...

24 HAZİRAN KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Haziran Çarşamba koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...

TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 23 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 190.165 oldu. Koronavirüs nedeniyle 5.001 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 893, toplam entube hasta sayısı 362 olarak açıklanırken, 162.848 hastanın iyileştiği bildirildi.

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24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...

BALKANLAR'DA KOVİD-19 VAKALARININ ARTMASIYLA YENİDEN BAZI TEDBİRLER GETİRİLDİ

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, yaptığı açıklamada, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu. Bozinovic, karantina uygulamasının Hırvatistan'dan transit geçecekler için geçerli olmadığını ifade etti.

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24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...

Hırvatistan'da vaka sayısı son 24 saatte 22 artarak 2 bin 388'e yükselirken, can kaybı ise 107 olarak açıklandı.

Sırbistan'da son 24 saatte 143 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 13 bin 235, can kaybı ise 263 oldu.