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İSPARK'tan çıkartılan işçilerden İBB önünde protesto!
İSPARK'taki görevlerine son verilen işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde kararı protesto etti. İşten çıkartılan işçiler adına konuşan Ömer Çevik, "Bizi 'güveni kötüye kullanmak', hırsızlık yapmak gibi fiillerin de bulunduğu maddeden attılar. Paylaşımlarda hakaret etmedik. İfade özgürlüğü nerede? Bu madde ile bizi zanlı durumuna soktular. Biz hırsızlık yapmadık. Yıllarca alın terimizle çalışıp kurumumuza, İstanbullulara hizmet ettik." dedi.
Giriş Tarihi: 24.06.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 16:10
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