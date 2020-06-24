İSPARK'tan çıkartılan işçilerden İBB önünde protesto!

Çevik, işten çıkarma eyleminin hukuksuz olduğunu ifade ederek, "Bizi 'güveni kötüye kullanmak', hırsızlık yapmak gibi fiillerin de bulunduğu maddeden attılar. Paylaşımlarda hakaret etmedik. İfade özgürlüğü nerede? Bu madde ile bizi zanlı durumuna soktular. Biz hırsızlık yapmadık. Yıllarca alın terimizle çalışıp kurumumuza, İstanbullulara hizmet ettik." diye konuştu.