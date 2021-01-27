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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu yasağı kalktı mı? 30-31 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Son dakika: Hafta sonu yasağı kalktı mı? 30-31 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Son dakika... Hafta sonu yasağı kalktı mı? Türkiye'de hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hafta sonu yasağı kalktı mı? 30-31 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 27.01.2021 15:32
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının bir önceki hafta sekizincisi gerçekleştirildi. Kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, hafta sonu yasağı kalktı mı? 30-31 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAĞI KALKTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak yeni kararlar duyurulacak.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Yılın ilk Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şöyle konuştu:
"Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan kafe ve restoranlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Erdoğan,
"Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir."