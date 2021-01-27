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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecanla bekleniyor! Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Heyecanla bekleniyor! Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üniversite öğrencileri online eğitime geçmişti. Ocak ayının yavaş yavaş sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, üniversitelerdeki yüz yüze eğitim oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 27.01.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 16:29
Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde online eğitim sistemine geçildi. 15 Şubat'tan sona ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim planları yapılırken, gözler üniversiteler için alınacak karara çevrildi. Bilim Kurulu üyesi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM...
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her üniversitenin yüz yüze eğitime kendisinin karar vermesi gerekeceğini söyledi. İlhan,
"Bir grup özellikle, 'üniversiteler açılsın, tamamen yüz yüze olsun' derken, bir grup ise 'tamamen çevrimiçi olsun' diyor. Doğru olan şu; rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimin 'çevrimiçi+yüz yüze' ya da sadece 'yüz yüze' olacağına karar vermesi gerekecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıkları olduğunu açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceğine ilişkin açıklama yaptı.
'HER ÜNİVERSİTENİN KENDİSİ KARAR VERMELİ' Prof. Dr. İlhan, üniversitelerin eğitime çevrimiçi devam ettiğini, bazı programlarda ise yüz yüze eğitim yapıldığını belirterek, "Hem öğrencilerde hem de velilerde iki ayrı görüş mevcut. Bir grup özellikle, 'üniversiteler açılsın, tamamen yüz yüze olsun' derken, bir grup ise 'tamamen çevrimiçi olsun' diyor. Her iki grubun da kendince haklı gerekçeleri var. Ama doğru olan şu; rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimin 'çevrimiçi+yüz yüze' ya da sadece 'yüz yüze' olacağına karar vermesi gerekecek. Üniversiteler kendi kararları ile bu süreci yönlendirecekler. Her üniversitenin kendi programını kendisi yaparak ilerlemesi doğru olacaktır" diye konuştu. 'ÖĞRETMENLERİMİZ İKİNCİ GRUPTA YER ALIYOR' Prof. Dr. İlhan, Bakan Selçuk'un okulların 15 Şubat'ta açılacağı bilgisini verdiğini anımsatarak, "15 Şubat iyi bir hedef, tabii 15 Şubat'tan önce rakamları değerlendirmemiz gerekiyor. Ona göre yine Milli Eğitim Bakanlığı karar verecektir" dedi. Prof. Dr. İlhan, okulların peyderpey açılması gerektiğine işaret ederek, "Bu sırada öğretmenlerimiz de aşıda ikinci grupta yer alıyor. Bu grubun aşılanması ile beraber günlük rutine dönmek söz konusu olabilir. Evet okullar açılacak belli bir zaman sonra, ondan sonra üniversitelerin açılması değerlendirilebilir elbette; ama vatandaşların gezmek için, sosyalleşmek için dışarıya çıkmaktan biraz itina etmeleri söz konusu olursa bu sefer hem okuluna giden çocuklarımız hem de işine giden kişiler daha rahat ederler. Sosyal alanlarda biraz tasarrufa gitmemiz söz konusu olursa pandeminin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimizi vurgulamamız gerekiyor" dedi.