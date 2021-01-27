ÖSYM açıkladı! MSÜ için YKS'ye katılmak zorunlu mu? 2021 MSÜ sınavı TYT mi AYT mi olacak? İşte detaylar

HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

* Akbank'ın tümşubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç

* Ziraat Bankası sadece internetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)