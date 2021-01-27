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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM açıkladı! MSÜ için YKS'ye katılmak zorunlu mu? 2021 MSÜ sınavı TYT mi AYT mi olacak? İşte detaylar ÖSYM açıkladı! MSÜ için YKS'ye katılmak zorunlu mu? 2021 MSÜ sınavı TYT mi AYT mi olacak? İşte detaylar MSÜ için YKS'ye katılmak zorunlu mu? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavı için başvurular bugün başladı. 23 Şubat'a kadar başvuru yapması gereken adaylar için sınav detayları açıklandı. MSÜ için YKS'ye girilmesi gerekip gerekmediğini merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, MSÜ için YKS'ye katılmak zorunlu mu? 2021 MSÜ sınavı TYT mi AYT mi olacak? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 27.01.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 12:54
MSÜ TYT mi AYT mi olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) için başvurular başladı. 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurular öncesinde en çok merak edilenlerden biri de YKS oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ için YKS'ye katılmak zorunlu mu? 2021 MSÜ sınavı TYT mi AYT mi olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSÜ İÇİN YKS'YE KATILMAK ZORUNLU MU? TYT Mİ, AYT Mİ?
2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.
MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. 2021 MSÜ sınv ücreti 110,00 TL olarak belirlendi.
Adaylar belirlenen bankalar ya da ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklar.
HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
* Akbank'ın tümşubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç) * Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler * ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç * Ziraat Bankası sadece internetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)