Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 18-20 Ocak'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkatten kaçmıyor. Yaşanan düşüşler sonrasında kafe ve restoranların ne zaman açılacağı sorgulanmaya başlandı. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar ise yakından takip ediliyor. İşte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 18-20 Ocak'ta açılacak mı?