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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafe ve restoranlar için flaş açıklama: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 18-20 Ocak'ta açılacak mı? Kafe ve restoranlar için flaş açıklama: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 18-20 Ocak'ta açılacak mı?
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kafe ve restoranlar hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında mekanların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacağı en çok merak edilen mekanlar arasında yer alıyor. İşte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 18-20 Ocak'ta açılacak mı?
Giriş Tarihi: 15.01.2021 16:17
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 18-20 Ocak'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkatten kaçmıyor. Yaşanan düşüşler sonrasında kafe ve restoranların ne zaman açılacağı sorgulanmaya başlandı. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar ise yakından takip ediliyor. İşte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 18-20 Ocak'ta açılacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.
ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.