Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sosyal medyada dolaşan iddialara göre 7 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında, kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...