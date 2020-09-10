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Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sosyal medyada dolaşan iddialara göre 7 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında, kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 19:53
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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların geleceği tekrar gündeme geliyor. Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında artan vaka sayılarında yasaklar getirilmiş, Haziran ayında normalleşme sürecinde kısıtlamalar azaltılmıştı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 il tam liste...

PARK VE PİKNİK ALANLARI

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.