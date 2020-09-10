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KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Üniversitelerin açılması için gün sayan öğrenciler KYK burs ve yurt başvurularının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlar doğrultusunda öğrenciler Kredi ve Yurtlar kurumu aracılığıyla burs ve yurt olanağı sağlanıyor. Başvuru tarihi açıklandığında e-Devlet üzerinden kayıtlar alınacak. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 19:27
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KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?
KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması öğrenciler tarafından bekleniyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlar için başvurular geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayı sonlarında yapılıyordu. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?
KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

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KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?
KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

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KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?
KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?
KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.