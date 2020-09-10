KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Üniversitelerin açılması için gün sayan öğrenciler KYK burs ve yurt başvurularının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlar doğrultusunda öğrenciler Kredi ve Yurtlar kurumu aracılığıyla burs ve yurt olanağı sağlanıyor. Başvuru tarihi açıklandığında e-Devlet üzerinden kayıtlar alınacak. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihe, ne zaman yapılacak? Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...