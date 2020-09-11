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Haberler Galeri ​Macron'un Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözlerine Türk Milleti tepkisini gösterdi: #ErdoğanınYanındayız

​Macron'un Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözlerine Türk Milleti tepkisini gösterdi: #ErdoğanınYanındayız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleriyle bozguna uğrayarak şirazeyi kaybeden Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ı kukla olarak kullanarak Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltiyor. Provokatif eylemleriyle birlikte küstah açıklamalarına da devam eden Macron bugün yaptığı açıklamada, ''Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' şeklinde aşağılık ifadeler kullanmıştı. Macron'un açıklamalarının ardından sosyal medyada Başkan Erdoğan'a destek mesajları yağdı. #ErdoğanınYanındayız ve "Türkiye'siz asla" anlamına gelen Fransızca #JamaisSansLaTurquie etiketi Türkiye ve dünya gündeminde Trend Topic oldu.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 01:07
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​Macron'un Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözlerine Türk Milleti tepkisini gösterdi: #ErdoğanınYanındayız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı hamlelerle dengeleri bozulan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunanistan'ı bir kukla olarak kullanmayı sürdürürken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye hedef alan skandal açıklamalarına da devam ediyor.

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​Macron'un Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözlerine Türk Milleti tepkisini gösterdi: #ErdoğanınYanındayız

Macron bugün "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' şeklinde küstah bir açıklama yaptı.

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​Macron'un Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözlerine Türk Milleti tepkisini gösterdi: #ErdoğanınYanındayız

Macron'un açıklamalarının ardından sosyal medyada Başkan Erdoğan'a destek mesajları yağdı.

#Erdoğan'ınYanıdayız ve "Türkiye'siz asla" anlamına gelen Fransızca #JamaisSansLaTurquie etkiketi Türkiye ve dünya gündeminde Trend Topic oldu.

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​Macron'un Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözlerine Türk Milleti tepkisini gösterdi: #ErdoğanınYanındayız

İşte atılan destek mesajlarından bazıları:

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​Macron'un Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözlerine Türk Milleti tepkisini gösterdi: #ErdoğanınYanındayız