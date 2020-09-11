​Macron'un Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözlerine Türk Milleti tepkisini gösterdi: #ErdoğanınYanındayız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleriyle bozguna uğrayarak şirazeyi kaybeden Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ı kukla olarak kullanarak Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltiyor. Provokatif eylemleriyle birlikte küstah açıklamalarına da devam eden Macron bugün yaptığı açıklamada, ''Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' şeklinde aşağılık ifadeler kullanmıştı. Macron'un açıklamalarının ardından sosyal medyada Başkan Erdoğan'a destek mesajları yağdı. #ErdoğanınYanındayız ve "Türkiye'siz asla" anlamına gelen Fransızca #JamaisSansLaTurquie etiketi Türkiye ve dünya gündeminde Trend Topic oldu.