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İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...
İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? sorusunun cevabı son saatlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. İl dışı tayin isteyen binlerce öğretmen MEBBİS ekranları üzerindne 6 Ağustos itibariyle yapabilecek. Öğretmenler tayin açıklaması için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:13
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