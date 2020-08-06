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Haberler Galeri İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? sorusunun cevabı son saatlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. İl dışı tayin isteyen binlerce öğretmen MEBBİS ekranları üzerindne 6 Ağustos itibariyle yapabilecek. Öğretmenler tayin açıklaması için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:13
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İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl dışı yer değiştirme işlemlerinin yapılması için kontenjanların ve ihtiyaç listelerinin açıklanması bekleniyor. Görevini ve hayatını başka illerde sürdürmek isteyen binlerce öğretmen il tayin listesinin açıklanmasının ardından MEBBİS üzerinden tercih yapabilecek. Peki, İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

İL DIŞI KONTENJANLARI 2020

İl dışı yer değiştirme başvurusu yapacak öğretmenlerin gündeminde olan il dışı kontenjanları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.

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İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARILARI NASIL YAPILIR?

2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi yoğun ilgi görüyor. Görevlerine başka illerde devam etmek isteyen öğretmenler il dışı atama başvurularını yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, henüz tayin başvurularını erişime açılmadı.

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İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME (TAYİN – ATAMA) İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI MI?

İl dışı yer değiştirme (atama ve tayin) ihtiyaç listesi henüz yayınlanmadı. İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.

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İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.