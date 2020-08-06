İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl dışı yer değiştirme işlemlerinin yapılması için kontenjanların ve ihtiyaç listelerinin açıklanması bekleniyor. Görevini ve hayatını başka illerde sürdürmek isteyen binlerce öğretmen il tayin listesinin açıklanmasının ardından MEBBİS üzerinden tercih yapabilecek. Peki, İl dışı atama ve yer değiştirme listesi açıklandı mı? İl dışı tayin 2020 kontenjanları belli oldu mu? İhtiyaç listesi...