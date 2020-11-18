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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu seyahat yasağı nasıl olacak? Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı, açıklandı mı? İşte genelge... Son dakika: Hafta sonu seyahat yasağı nasıl olacak? Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı, açıklandı mı? İşte genelge... Hafta sonu seyahat yasağı nasıl olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta sonu getirilen kısıtlamanın ardından seyahat kısıtlaması için detaylar belli olmaya başladı. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi paylaşıldı. Vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağının detaylarını araştırmaya başladı. İşte, hafta sonu seyahat yasağı nasıl olacak? Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı, açıklandı mı? İşte genelge... Giriş Tarihi: 18.11.2020 22:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 23:00
Hafta sonu seyahat yasağı nasıl olacak? Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirildi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında hafta sonu seyahat yasağı nasıl olacak? sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. İşte, Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı, açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Gün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.
Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek" ifadelerini kullandı.
Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: "İl hıfzıssıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak.
Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız."