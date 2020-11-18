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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK kredi borcu neden ödenmiyor? KYK borç yapılandırması nereden, nasıl yapılır? İşte yöntemi... KYK kredi borcu neden ödenmiyor? KYK borç yapılandırması nereden, nasıl yapılır? İşte yöntemi...
KYK kredi borcu neden ödenmiyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 bini KYK borcu yüzünden yasal takibe girdi. Resmi açıklamanın gelmesinin ardından ödemeler yeniden şekillenecek. Borcunu ödemek isteyen öğrenciler bankadan bilgi alabilecek. Resmi Gazete'de 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan kararlar KYK yapılandırma başvuruları başladı. KYK kredi borcu neden ödenmiyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KYK borç yapılandırması nereden, nasıl yapılır? İşte yöntemi...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 22:33
KYK kredi borcu neden ödenmiyor? KYK borç yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri öğrenim hayatında aldıkları KYK kredi ödemelerinin yapılandırma işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihinde yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırma resmen başlamış oldu. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. İşte, KYK kredi borcu neden ödenmiyor? KYK borç yapılandırması nereden, nasıl yapılır? İşte yöntemi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bu noktada, öğrenim kredisi borcu olanlar da KYK borç yapılandırma başvurusu hakkında bilgi edinmeye başladı. Bu haktan yararlanabilmeniz için KYK borcu yapılandırma başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. KYK borç yapılandırma başvurusu yapmadığınız takdirde, devletin sağladığı bu imkândan yararlanamazsınız.
İlk olarak, İnternet Vergi Dairesi'ne ulaşmanız gerekmektedir. Bunu, aşağıda yer alan link aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Akabinde, İnternet Vergi Dairesi'ne giriş yapmanız gerekmektedir. Şifrenizi unuttuysanız e-Devlet hesabınızla da girebilirsiniz.
Yapılandırma ekranını açtıktan sonra sayfanın en altında bulunan menüden, görseldeki "başvuru formu" ekranına tıklanması gerekecek. Bu ekranda, vergi borçlularının karşısına aşağıdaki uyarı ekranı çıkacak;
* Gösterilen borç tutarı bilgi amaçlı olup, "18/11/2020" tarihi itibari ile borç bilgisidir. Yeni borç hesaplanıncaya kadar borç miktarında tahsilat, düzeltme, yeni tahakkuk verilmesi vb nedenlerle meydana gelen değişiklikler görünmemektedir. 7256 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptığınız takdirde gerçek borç tutarınız üzerinden tecil kapsamında borcunuz bulunması durumunda tecil dosyanız düzenlenecektir.
* Borçlu olduğunuz vergi dairesi müdürlüğü / müdürlükleri otomatik seçilmiş olup, yapılandırmak istemediğiniz borcunuz için ilgili kutucuktaki işareti kaldırmanız gerekmektedir. İşaret kaldırılmadığı takdirde tüm borçlar yapılandırma kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.