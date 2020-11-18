KYK kredi borcu neden ödenmiyor? KYK borç yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri öğrenim hayatında aldıkları KYK kredi ödemelerinin yapılandırma işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihinde yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırma resmen başlamış oldu. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. İşte, KYK kredi borcu neden ödenmiyor? KYK borç yapılandırması nereden, nasıl yapılır? İşte yöntemi...