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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu marketler ve bakkallar açık olacak mı? Hafta içi ve sonu marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Son dakika: Hafta sonu marketler ve bakkallar açık olacak mı? Hafta içi ve sonu marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?
Hafta sonu marketler ve bakkallar açık olacak mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplandı da yeni yasaklar gündeme geldi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak. Vatandaşlar bu süreçte market ve bakkalların ne zaman açılıp kapanacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, hafta sonu marketler ve bakkallar açık olacak mı? Hafta içi ve sonu marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 21:55
Hafta sonu marketler ve bakkallar açık olacak mı? Hafta içi ve sonu marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar hafta içi ve sonu marketlerin çalışma saatlerini sorgulanıyor. İşte, hafta sonu marketler ve bakkallar açık olacak mı? Hafta içi ve sonu marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR MARKETLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan, market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerlerin, belirlenecek saatlerde kısıtlama dışında kalacağını belirtti. Çalışma saatleriyle ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeyle belli olacak.
TEDBİRLER SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK
Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgını kapsamında alınan diğer tedbirleri şöyle aktardı:
"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir. Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu uzunca bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınındaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde görülmedik düzeyde tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oldu.
"İNSAN HAREKETLİLİĞİNİ EN AZA İNDİRMEYİ AMAÇLAYAN BU TEDBİRLER DIŞINDA BİR ÇARE BULUNMUYOR"
Bu çerçevede birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Vaka sayıların 30 bine dayanmış olması çok dikkatli ve sabırlı davranmamız gerektiğini gösteriyor. Sıkıntıları asgariye indirebilmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tedbirler dışında bir çare bulunmuyor.