TEDBİRLER SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK

Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgını kapsamında alınan diğer tedbirleri şöyle aktardı:

"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir. Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."