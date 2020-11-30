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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasaklandı mı? Son dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasaklandı mı?
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasaklandı mı? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Artan vaka sayıları sonrasında Başkan Erdoğan alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında açıklanan kararlar neticesinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasaklandı mı? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 22:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 22:47
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasaklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır." dedi. İşte, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasaklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 YAŞ ALTINA TOPLU TAŞIMA YASAKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini gösterdiğini vurgulayarak, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı.
Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.