20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasaklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır." dedi. İşte, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasaklandı mı?