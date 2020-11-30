AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Hafta sonu belilrli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık tüm hafta uygulanacak. Hal böyle olunca 5-6 Aralık tarihinde AÖL 1.dönem sınavına girecek adaylar iptal mi, ertlenedi mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak?