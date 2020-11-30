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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak?
AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık bütün saatlerde gerçekleşecek. AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. İşte, 5-6 Aralık AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 20:51
AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Hafta sonu belilrli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık tüm hafta uygulanacak. Hal böyle olunca 5-6 Aralık tarihinde AÖL 1.dönem sınavına girecek adaylar iptal mi, ertlenedi mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Koronavirüs tedbirlerinin artırılmasının ardından Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ertelenmesi de gündeme geldi. Ancak konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağı belirtilmişti.
Kabine toplantısı sonrası alınan kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı sonrası gözler MEB'e çevrildi. AÖL sınavları ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri genellikle sınavdan birkaç gün önce açıklanıyor. Buna göre, sınav giriş yerlerinin 2 Aralık Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.