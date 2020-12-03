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Son dakika: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?
Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında bakkal ve marketlerin çalışma saati merak ediliyor. Özellikle vatandaşlar tarafından ziyaret edilen A101, BİM ve ŞOK marketlerin açılış-kapanış saatleri sorgulanıyor. İşte, hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2020 23:35 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 23:43
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