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Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

Son dakika: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında bakkal ve marketlerin çalışma saati merak ediliyor. Özellikle vatandaşlar tarafından ziyaret edilen A101, BİM ve ŞOK marketlerin açılış-kapanış saatleri sorgulanıyor. İşte, hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

Giriş Tarihi: 03.12.2020 23:35 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 23:43
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Son dakika: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı sürecinde gündelik ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Hal böyle olunca internette, "Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? " sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

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Son dakika: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler saat 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

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Son dakika: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

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Son dakika: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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Son dakika: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaçta kapanacak?

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)