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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak? Son dakika haberine göre; Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'de başlıyor. Vatandaşlar cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında nereler açık olacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte tam 56 saat sürecek kısıtlama hakkında bilmeniz gerekenler. Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:13
Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek. Peki nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR FIRINLAR KAPANMAYACAK Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruh satlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.
LOKANTALARDA PAKET SERVİS 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.