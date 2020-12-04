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Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak?

Son dakika haberine göre; Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'de başlıyor. Vatandaşlar cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında nereler açık olacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte tam 56 saat sürecek kısıtlama hakkında bilmeniz gerekenler.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:13
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Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak?

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek. Peki nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak?

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Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak?

FIRINLAR KAPANMAYACAK
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

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Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak?

Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruh satlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.

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Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.

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Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak?

LOKANTALARDA PAKET SERVİS
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.