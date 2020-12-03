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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: Yarı yıl tatili ne zaman? 2020-2021 sömestr, 15 tatil tarihi açıklandı mı? İşte tarihler... MEB son dakika açıklaması: Yarı yıl tatili ne zaman? 2020-2021 sömestr, 15 tatil tarihi açıklandı mı? İşte tarihler...
2020-2021 sömestr, 15 tatil tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 tatil tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise 2020-2021 Eğitim ve Öğretim takvimini açıkladı. Birinci dönem ilk ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapıldı. "Yarı yıl tatili ne zaman?" Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020-2021 sömestr, 15 tatil tarihi açıklandı mı? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 23:12
Yarı yıl tatili ne zaman? 2020-2021 sömestr, 15 tatil tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birinci dönemin ilk 1 haftalık ara tatili geride kaldı. Uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler yarı yıl tatilinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Öğrenciler ve veliler gözlerini 15 tatile çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Yarı yıl tatili ne zaman? 2020-2021 sömestr, 15 tatil tarihi açıklandı mı? İşte tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 TATİL NE ZAMAN?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak olan 15 tatil, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
MEB'DEN YKS KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."