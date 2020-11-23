SON DAKİKA | Hafta içi yasak var mı? Kafe ve restoranlar açık mı? Kafeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Son dakika haberi... Hafta içi yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulurken, bazı mekanlarda ise paket servise geçildi. Cuma günü başlayan kısıtlamaların hafta içi geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta içi yasak var mı? Kafe ve restoranlar açık mı? Kafeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 11:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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