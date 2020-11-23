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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Hafta içi yasak var mı? Kafe ve restoranlar açık mı? Kafeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? SON DAKİKA | Hafta içi yasak var mı? Kafe ve restoranlar açık mı? Kafeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Son dakika haberi... Hafta içi yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulurken, bazı mekanlarda ise paket servise geçildi. Cuma günü başlayan kısıtlamaların hafta içi geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta içi yasak var mı? Kafe ve restoranlar açık mı? Kafeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 11:10
Son dakika haberi... Hafta içi yasak var mı? 20 Kasım itibarıyla bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Salgının önüne geçebilmek için alınan yeni kısıtlama kararlarının hangi tarihlerde geçerli olduğu merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Yeni kısıtlama kararları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hafta içi yasak var mı? Kafe ve restoranlar açık mı? Kafeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sadece hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında uygulanacak.
Bu kısıtlama, yeni bir karar alıncaya kadar geçerli olacak.
KAFE VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, hafta içi ve hafta sonu da dahil yeni bir karar alınıncaya kadar 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
HAFTA İÇİ KISITLAMALAR NASIL OLACAK?
Hafta içi 10.00 ve 20.00 saatleri arasında açık olacak iş yerleri şöyle:
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.