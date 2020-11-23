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Batman’da emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor

Türkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, "Ülkemizin petrol serüveninin başladığı ilk yerdir Raman-8 kuyusu. Petrolcülüğün simgesi anlamına gelen Raman-8 kuyusuna gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 12:30
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Batman’da emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor

Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.

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Batman’da emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor

1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulmasının ardından Raman Dağı'nda başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8'inci kuyuda petrol bulundu.

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Batman’da emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor

1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de çıkarılmaya başlandı.

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Batman’da emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor

Aradan geçen 72 yılda Raman-8 kuyusundan 1 milyon tonu aşkın ham petrol çıkarıldı.

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Batman’da emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, Raman-8'in Türkiye için önemine değindi.