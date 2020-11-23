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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Batman’da emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor Batman’da emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor
Türkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, "Ülkemizin petrol serüveninin başladığı ilk yerdir Raman-8 kuyusu. Petrolcülüğün simgesi anlamına gelen Raman-8 kuyusuna gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 12:30
Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulmasının ardından Raman Dağı'nda başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8'inci kuyuda petrol bulundu.
1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de çıkarılmaya başlandı.
Aradan geçen 72 yılda Raman-8 kuyusundan 1 milyon tonu aşkın ham petrol çıkarıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, Raman-8'in Türkiye için önemine değindi.