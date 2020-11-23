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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yarıyıl tatili ne zaman? 2020-2021 okullar ne zaman kapanacak? Sömestr tatili... MEB son dakika: Yarıyıl tatili ne zaman? 2020-2021 okullar ne zaman kapanacak? Sömestr tatili...
Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ara tatilin ardından uzaktan eğitim sürecine bugün başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler ve velileri, yarıyıl tatilinin hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 2020-2021 okullar ne zaman kapanacak? Sömestr tatili hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:45
Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü uzaktan eğitim süreci başladı. Ara tatilin ardından yapılacak yarıyıl tatilinin takvimi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni döneme ilişkin tatil takvimini yayımlamıştı. Peki, sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ne zaman? 2020-2021 okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.
Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.
ANA SINIFLARI İLE ÖZEL EĞİTİME İSTİSNA
Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirildi. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Bunun yanında fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.