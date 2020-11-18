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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 10:00 - 20:00 saatleri dışında ne demek? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Son dakika: 10:00 - 20:00 saatleri dışında ne demek? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak?
10:00 - 20:00 saatleri dışında ne demek? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Sorularının cevapları merak ediliyor. Kabine toplantısından çıkan kararlar neticesinde vatandaşların kafası karışıyor. Sosyal medyada hangi saatlerin yasak kabul edildiği sorusunun yanıtı konuşuluyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasak saatleri detaylı olarak duyuruldu. 10:00 - 20:00 saatleri dışında ne demek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 16:58
10:00 - 20:00 saatleri dışında ne demek? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş toplantıdan çıkan kararların detaylarını merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar vatandaşlar ile paylaşıldı. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin başlayacağı tarih için sorgulamalar sürerken, 10:00 - 20:00 saatlerinin ne anlama geldiği merak ediliyor. İşte, 10:00 - 20:00 saatleri dışında ne demek? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKIŞ SAATLERİ...
Son dakika haberine göre 20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar başlayacak. Cumartesi 10:00'dan önce 20:00'dan sonra Pazar da yine 10:00'dan önce 20:00'den sonra 81 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
RESTORANLAR, KAFELER KAPATILDI MI?
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.