1 Aralık Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı başlıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin nefesini keserek takip ettiği Kabine toplantısından yeni tedbir kararı açıklandı. Başkan Erdoğan, hafta sonu olduğu gibi hafta içi de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatleri öğrenmek için İçişleri Bakanlığı tarafından gelecek son dakika genelgeyi bekliyor. İşte, 1 Aralık Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı başlıyor mu?