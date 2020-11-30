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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: 1 Aralık Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı başlıyor mu? Kabine toplantısı son dakika: 1 Aralık Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı başlıyor mu?
Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin detayları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeni genelge için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarının belli olacağı genelge hakkında tüm gelişmeler ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 1 Aralık Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.11.2020 20:25 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 20:31
1 Aralık Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı başlıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin nefesini keserek takip ettiği Kabine toplantısından yeni tedbir kararı açıklandı. Başkan Erdoğan, hafta sonu olduğu gibi hafta içi de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatleri öğrenmek için İçişleri Bakanlığı tarafından gelecek son dakika genelgeyi bekliyor. İşte, 1 Aralık Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı başlıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 ARALIK SALI GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLIYOR MU?
Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Kısıtlamalar salı gününden itibaren başlayacak.
Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kabine üyelerine bir sunum yapacak. Alınan önlemlerin vaka tablosuna nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Bazı ihtimaller söz konusu. Son dakika haberine göre sokağa çıkma yasağının genişletilmesi mümkün olabilir, hafta sonu genel bir kısıtlama olabilir, hafta içi de sokağa çıkma yasağı da gelebilir. AVM'lere girişlerde, kuaförlere ve berberlere girişlerde bir kısıtlama getirilebilir.
YENİ CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYABİLİR! SON DAKİKA KARARI DUYURULACAK
Toplantının gündeminde corona virüsle mücadele var. Başkan Erdoğan, geçen hafta yeni tedbirlerin alınacağının sinyalini net bir şekilde vermişti. Peki yeni corona tedbirleri ne olacak? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda sınırlama getirilebilir. Ayrıca en çok merak edilen konuların başında sokağa çıkma yasağının hafta sonu genel hale getirilip getirilmeyeceği var. Bu yasaklar Cuma gününden itibaren başlayabilir.