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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olan illerin listesi... Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olan illerin listesi...
Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni tedbirlerin alınması gündeme geliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın alacağı kararlar merak ediliyor. Hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de oluo olmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olan illerin listesi...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 18:53
Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olan illerin listesi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Kasım Pazartesi tarafından düzenlenen Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı kararlar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 17 Kasım tarihinde açıklanan kısıtlamaların ardından yeni kararların alınabileceği Bilim Kurulu tarafından dile getirilmişti. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olan illerin listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEN İLLER HANGİLERİ?
30 Kasım tarihinde düzenlenen Kabine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamanın ardından detaylar haberimizde yer alacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı geleceği iddiası bulunuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre;
"Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır." ifadeleri yer almıştı. Bugün ise gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası kısıtlamaların arttırılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'Tamam' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.
GENELGENİN DETAYLARI
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.