Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olan illerin listesi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Kasım Pazartesi tarafından düzenlenen Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı kararlar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 17 Kasım tarihinde açıklanan kısıtlamaların ardından yeni kararların alınabileceği Bilim Kurulu tarafından dile getirilmişti. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olan illerin listesi...