Son dakika: Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı?

Son dakika... Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Ramazan ayının ilk iki haftası uygulanan kısmi kapanmanın ardından gözler tam kapanma uygulamasına çevrildi. Tam kapanma kapsamında şehirler arası seyahat yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 18:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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