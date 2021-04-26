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Haberler Galeri Son dakika: Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı?

Son dakika: Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı?

Son dakika... Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Ramazan ayının ilk iki haftası uygulanan kısmi kapanmanın ardından gözler tam kapanma uygulamasına çevrildi. Tam kapanma kapsamında şehirler arası seyahat yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 18:48
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Son dakika: Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Kısmi kapanma kapsamında sokağ çıkma yasağı olan gün ve saatlerde şehirler arası seyahat yasağı getirilmişti. Tam kapanma uygulamasının olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı da içinde kapsayan 3 hafta boyunca şehirler arası seyahat yasağının gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı?

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Tam kapanma uygulaması hayata geçirilirse sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek. Ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıklayacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı?

Araştırma: Sıtma için kullanılan oral ilaçlar ve boğaz spreyleri, Kovid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor

The Economic Times'ın haberine göre, Mayıs 2020'de başlayan klinik araştırmaya, Singapur'da Tuas South Dormitory sanayi bölgesinde bulunan 3 binden fazla göçmen işçi katıldı.

6 haftalık süreç boyunca karantinaya alınan işçilere "Povidon" iyot boğaz spreyi ve reçete ile satılan "hidroksiklorokin" isimli ilaç verildi.

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Son dakika: Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı?

Klinik denemelere katılan 21 ila 60 yaşları arasında bulunan 3 bin 37 kişinin 6 hafta sonunda yarısından fazlasının virüse yakalandığı belirtildi.

Boğaz spreyi kullananların virüse yakalanma oranının yüzde 46, hidroksiklorokin kullananların ise yüzde 49 olduğu ortaya konuldu.

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Son dakika: Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? 3 hafta boyunca il dışına çıkmak yasaklandı mı?

Sıtma tedavisinde kullanılan bu ilaçların yüksek bulaş ortamlarında Kovid-19'un yayılma hızını azalttığı bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları, bulaşma riskinde Povidon iyot spreyin yüzde 24'lük, hidroksiklorokinin ise yüzde 21'lik bir azalma sağladığını açıkladı.