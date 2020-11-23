Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kadar açık? 23 Kasım marketler saat kaçta kapanacak?

Bugün market ve bakkallar saat kadar açık? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi market ve bakkaların saat kaç ile kaç arasında açık olacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgede bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini belirledi. Vatandaşlar, "Bugün market ve bakkallar saat kadar açık?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 23 Kasım marketler saat kaçta kapanacak?