Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kadar açık? 23 Kasım marketler saat kaçta kapanacak? Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kadar açık? 23 Kasım marketler saat kaçta kapanacak?
Bugün market ve bakkallar saat kadar açık? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi market ve bakkaların saat kaç ile kaç arasında açık olacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgede bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini belirledi. Vatandaşlar, "Bugün market ve bakkallar saat kadar açık?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 23 Kasım marketler saat kaçta kapanacak?
Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 17:07
Bugün market ve bakkallar saat kadar açık? 23 Kasım marketler saat kaçta kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bakkal ve marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta sonu yasak ile birlikte vatandaşlar bugün market ve bakkallar saat kadar açık? 23 Kasım marketler saat kaçta kapanacak? Sorularının yanıtlarını merak ediyor. Konuyu yazımızda ele aldık. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel¬-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.