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Haberler Galeri Son dakika: Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

Son dakika: Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

Son dakika haberi... Düğünler nasıl yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düğün salonlarının açılacağı tarihi duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan düğün salonları, belirlenen kurallar dahilinde 1 Temmuz itibarıyla yeniden kapılarını açacak. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin en çok merak ettiği konulardan biri de, düğünlerin nasıl yapılacağı oldu. Peki, düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 17:38
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Son dakika: Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla düğün salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Sosyal mesafeyi korumak ve salgını önlemek adına 3 aydır kapalı olan düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Düğünlerin başlayacağı tarihin belli olması ile birlikte düğünlerin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

DÜĞÜN GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

Düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden hizmet vermeye başlayacak. Düğün salonları ile ilgili genelge henüz yayınlanmadı. Düğün salonlarında uygulanacak kurallar, yayımlanacak genelge ile belli olacak. Konu ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez henüz konu ile ilgili olarak bir genelgenin yayımlanmadığını belirterek, "Daha önce açılmış mekanlarla ilgili olarak belirlenen kuralları kendimize baz alıyoruz. Düğünden önce salonların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli firmalarla anlaşmalarımızı yaptık. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. En çok sorulan soru ise takı merasimi. Son zamanlarda düğünlerdeki algı değişti. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak" dedi.

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Son dakika: Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

OYUNLAR MESAFELİ İKRAMLAR KİŞİYE ÖZEL

En merak edilen konulardan biri ise eğlencelerin nasıl olacağıydı. Sönmez, Anadolu'da çok çeşitli oyunların olduğunu ve temassız oyunların tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla temasın olmadığı oyunlar olacak. Masalardaki serpme ikramları kaldırıyoruz. İkramların, kişiye özel kapalı olacak şekilde yapılmasını sağlayacağız" dedi.

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Son dakika: Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

İPTAL ETMEYİP ERTELEYENLER AYNI FİYATTAN DÜĞÜN YAPACAK

Sönmez, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası'na bağlı salonlardaki rezervasyonlarını iptal etmeyip erteleyen çiftlerin, anlaştıkları fiyattan düğünlerini yapabileceğini söyledi. Sönmez, "Düğünlerini iptal etmeyip, erteleyenler ellerindeki sözleşmelerle 2020 sonuna kadar düğünlerini yapma hakkına sahip. Yeni sözleşme yapacak olanlar mutlaka bir fiyat farkıyla karşılaşacaktır. Ama burada girdi değerlerin sabit tutarak fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda da temkinliyiz" diye konuştu.