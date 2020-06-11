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Son dakika: Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?
Son dakika haberi... Düğünler nasıl yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düğün salonlarının açılacağı tarihi duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan düğün salonları, belirlenen kurallar dahilinde 1 Temmuz itibarıyla yeniden kapılarını açacak. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin en çok merak ettiği konulardan biri de, düğünlerin nasıl yapılacağı oldu. Peki, düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.06.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 17:38
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