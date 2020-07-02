MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?

MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Son dakika olarak açıklanan sınav sonuçlarının 7 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. Sınav sonucu öğrenen adaylar artık 2. aşamanın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 18:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL