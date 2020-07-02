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Haberler Galeri MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?

MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?

MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Son dakika olarak açıklanan sınav sonuçlarının 7 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. Sınav sonucu öğrenen adaylar artık 2. aşamanın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 18:42
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MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?

MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman? Sorularının cevapları araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları son dakika olarak açıklandı. Başarı puanını yakalayan adaylar mülakatlar ne zaman yapılacak sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?

MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 451 bin 272 adayın gireceği 14 Haziran Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti.

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MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?

MSÜ İKİNCİ AŞAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2'inci Seçim Aşamaları tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden bilahere duyurulacak. İşte MSÜ ikinci seçim aşamaları...

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MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?

FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİNİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

a) Evrak Kontrolü:

2'nci seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

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MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?

b) Fiziki Değerlendirme:

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir.