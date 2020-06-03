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Son dakika haberi: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı! "Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak"
Temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) yapımı sürüyor. Atatürk Kültür Merkezinin kaba inşaatı tamamlanırken dış kaplama işçiliği de devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:56
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