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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı! "Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak"

Son dakika haberi: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı! "Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak"

Temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) yapımı sürüyor. Atatürk Kültür Merkezinin kaba inşaatı tamamlanırken dış kaplama işçiliği de devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:56
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Son dakika haberi: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı! Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) yapımı sürüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) kaba inşaatının tamamlandığını belirtti.

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Son dakika haberi: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı! Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yürütülüyor.

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Son dakika haberi: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı! Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak

5 bloktan oluşacak Atatürk Kültür Merkezinin yapımında kaba inşaat tamamlandı. Kültür kompleksi olarak planlanan merkezin dış kaplama işçiliği ise devam ediyor.

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Son dakika haberi: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı! Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

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Son dakika haberi: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı! Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, Atatürk Kültür Merkezinin "Beyoğlu kültür yolu"nun ana merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi: