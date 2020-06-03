Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak? Eğitimini açık lisede devam ettiren öğrenciler, sınav tarihini ve sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihi açıklandı. Öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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