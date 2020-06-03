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Haberler Galeri Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak? Eğitimini açık lisede devam ettiren öğrenciler, sınav tarihini ve sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihi açıklandı. Öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:01
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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrencilere sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. MEB tarafından 2. dönem sınavlarının tarihi duyuruldu. Peki, 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2020 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2020 AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi 2019-2. Dönem sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.