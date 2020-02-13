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TSK'dan flaş hamle! Çok namlulu roketatarlar...
Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaparken, bölgeye gönderilen çok namlulu roketatarlar da Suriye sınırına konuşlandırıldı. Öte yandan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair flaş açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Bugünden itibaren askerlerimize yönelecek olası bir saldırı olursa Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" demişti.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 13:27
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SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan flaş hamle! Çok namlulu roketatarlar...
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SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan flaş hamle! Çok namlulu roketatarlar...
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- 24
SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan flaş hamle! Çok namlulu roketatarlar...
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- 24
SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan flaş hamle! Çok namlulu roketatarlar...
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- 24
SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan flaş hamle! Çok namlulu roketatarlar...