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Katil Esad'ın hedef aldığı İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri!

Tüm dünyanın bölgede yaşanan insanlık dramına gözlerini yumduğu İdlib'de Türkiye sivilleri korumaya kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'nin desteğini her zaman yanında hisseden bölge halkı, yaptıkları gösterilerle Türkiye'ye destek ve teşekkürlerini dile getirdi. Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar, bölgede görev yapacak askerleri bayraklarla karşılayıp moral oluyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 16:21
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Katil Esad'ın hedef aldığı İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri!
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Katil Esad'ın hedef aldığı İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri!

İdlib merkez ve ilçelerinde Türkiye'ye destek gösterileri yapan Suriyeliler, "Bizim kanımız sizin kanınızla birdir" yazılı pankart ve şehit düşen Mehmetçik'in fotoğraflarını ellerinde taşıdı.

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Katil Esad'ın hedef aldığı İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri!

İdlib ve Hatay sınırındaki noktalara destek amaçlı gönderilen askeri araçların Reyhanlı ilçesine sevkiyatı sürerken, sınır mahallelerindeki çocukların Mehmetçiğe yoğun sevgisi gözleniyor.

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Katil Esad'ın hedef aldığı İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri!

Hemen her gün onlarca araç ve komandonun geldiği Oğulpınar Mahallesi'nde çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden askere destek için yollara düşüyor.

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Katil Esad'ın hedef aldığı İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri!

Ellerinde bayraklarla askerleri selamlayan çocuklar evlerinden getirdikleri çay ve pastayı, Mehmetçiğe ikram ediyor.