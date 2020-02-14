Katil Esad'ın hedef aldığı İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri!

Tüm dünyanın bölgede yaşanan insanlık dramına gözlerini yumduğu İdlib'de Türkiye sivilleri korumaya kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'nin desteğini her zaman yanında hisseden bölge halkı, yaptıkları gösterilerle Türkiye'ye destek ve teşekkürlerini dile getirdi. Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar, bölgede görev yapacak askerleri bayraklarla karşılayıp moral oluyor.