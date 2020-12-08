Aşılama başladı ama...DSÖ'nün o açıklaması kafaları karıştırdı

1.5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan, ekonomileri felç eden ve dünyayı temelinden sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili en ümit vadeden gelişme bugün İngiltere'de yaşandı. Geniş çaplı aşılamaya başlarken akılları kurcalayan en önemli soru ise bu aşılamöa DSÖ'den ise tüm bu olumlu haberlere karşın temkinli bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 23:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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