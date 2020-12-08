Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşılama başladı ama...DSÖ'nün o açıklaması kafaları karıştırdı Aşılama başladı ama...DSÖ'nün o açıklaması kafaları karıştırdı 1.5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan, ekonomileri felç eden ve dünyayı temelinden sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili en ümit vadeden gelişme bugün İngiltere'de yaşandı. Geniş çaplı aşılamaya başlarken akılları kurcalayan en önemli soru ise bu aşılamöa DSÖ'den ise tüm bu olumlu haberlere karşın temkinli bir açıklama geldi. Giriş Tarihi: 08.12.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 23:37
Önümüzdeki hafta 91 yaşına basacak Margaret Keenan aşının ilk yapıldığı kişi oldu. Keenan aşının kendisi için bir doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birleşik Krallık'ta 80 yaş üzerindeki kişiler, ön cephedeki sağlık ve bakım çalışanları aşının ilk yapılacağı gruplar arasında yer alıyor.
Aşılama programı ülke genelindeki 70 hastanede devreye girecek
Huzur ve bakım evlerinde kalanlara aşılama iki hafta içinde başlayacak, diğer yüksek riskli gruplara ise önümüzdeki aylarda sıra gelecek.
Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği aşı geçen hafta Birleşik Krallık'taki denetleyici kurumlar tarafından güvenli bulunmuş ve 16 yaş üzerindeki herkese uygulanması için bir aşılama programı başlatılmıştı.