Son dakika: Gözyaşlarını tutamadı! İzmir'de yürek burkan kare...

Son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kare çok dikkat çekti. Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 13:07 BU ALB��MÜ PAYLAŞ





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