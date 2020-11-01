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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Gözyaşlarını tutamadı! İzmir'de yürek burkan kare... Son dakika: Gözyaşlarını tutamadı! İzmir'de yürek burkan kare... Son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kare çok dikkat çekti. Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak gözyaşlarını tutamadı. Giriş Tarihi: 01.11.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 13:07
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, uzun süre çalıştığı enkazdan bir anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının cansız bedenlerinin çıkarılması için çalıştı.
Kaymak, dinlenmeye geçtiği sırada gözyaşlarını tutamadı.
Kaymak'ı arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren ekip arkadaşları teselli etti.