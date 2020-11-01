İzmir depremi sonrası şok etkisi yaratan harita! 18 ülke...

Cuma günü öğlen saatlerinde meydana gelen ve İzmir'de birçok binayı yıkan depremin Mısır'dan Sırbistan'a 18 ülkede hissedildiğini bildiren Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin yayınladığı harita şok etkisi yarattı. ABD'li uydu şirketi Maxar ise İzmir'in fotoğraflarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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