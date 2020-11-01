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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir depremi sonrası şok etkisi yaratan harita! 18 ülke... İzmir depremi sonrası şok etkisi yaratan harita! 18 ülke... Cuma günü öğlen saatlerinde meydana gelen ve İzmir'de birçok binayı yıkan depremin Mısır'dan Sırbistan'a 18 ülkede hissedildiğini bildiren Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin yayınladığı harita şok etkisi yarattı. ABD'li uydu şirketi Maxar ise İzmir'in fotoğraflarını paylaştı. Giriş Tarihi: 01.11.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 14:22
30 Ekim Cuma günü öğleden sonra Ege Denizi'nden dalga dalga yayılan yer sarsıntısının 18 ülkede birden hissedildiği ortaya çıktı.
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Merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası'nın kuzeyi olan deprem İzmir'de birçok binanın yıkılmasına yol açarken, birçok deniz kıyısında tsunami dalgaları görüldü.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)'nin büyüklüğünü 7 olarak açıkladığı deprem, kuzeyde Sırbistan'dan güneyde Mısır'a kadar birçok ülkeyi salladı.
USGS, depremin Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Libya, Mısır, Lübnan ve Suriye'de hissedildiğini bildiriyor.
Ege Denizi'nin tarihi depremlere ev sahipliğini yaptığını aktaran USGS, 30 Ekim sarsıntısının Afrika levhasının her yıl 10 milimetre kuzeye doğru hareket ettiği ana plakanın yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde gerçekleştiğini söylüyor.