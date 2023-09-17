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Haberler Galeri CHP’de sular durulmuyor: Konya’da blok liste krizi yaşandı! Belediye başkanıyla il başkanı birbirine girdi

CHP’de sular durulmuyor: Konya’da blok liste krizi yaşandı! Belediye başkanıyla il başkanı birbirine girdi

CHP İzmir kongresinden sonra Konya'da da ortalık karıştı. 3 adayın başkanlık yarışına girdiği blok liste krizi yaşandı. Taraflar birbirinin üzerine yürüyüp tartışma yaşandı. Genel başkanlık için adaylığını açıklayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Özgür Özel'in de bulunduğu salonda Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın yaşanan kargaşa sırasında rahatsızlandığı iddia edilirken bazı ilçe teşkilatlarının da tepki olarak salonu terk ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.09.2023 17:54
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CHP’de sular durulmuyor: Konya’da blok liste krizi yaşandı! Belediye başkanıyla il başkanı birbirine girdi

Genel seçimlerden sonra değişim rüzgarları esen CHP'de kaos üstüne kaos yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini isteyen değişimcilerden tavşan aday Özgür Özel adaylığını ilan etti.

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CHP’de sular durulmuyor: Konya’da blok liste krizi yaşandı! Belediye başkanıyla il başkanı birbirine girdi

Geçtiğimiz günlerde Özel'in konuşma yaptığı CHP İzmir kongresinde Kılıçdaroğlu propagandası yapılmış ardından salonda gerginlik yaşanmıştı.

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CHP’de sular durulmuyor: Konya’da blok liste krizi yaşandı! Belediye başkanıyla il başkanı birbirine girdi

CHP Konya kongresinde de aynı olaylar cereyan etti. Özel'in bulunduğu salonda il kongresi gerçekleşirken blok liste krizi yaşandı, taraflar birbirinin üzerine yürüdü.

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CHP’de sular durulmuyor: Konya’da blok liste krizi yaşandı! Belediye başkanıyla il başkanı birbirine girdi

TARAFLAR BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

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CHP’de sular durulmuyor: Konya’da blok liste krizi yaşandı! Belediye başkanıyla il başkanı birbirine girdi

Blok-çarşaf liste tartışmanın ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.