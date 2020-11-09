09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

Son dakika: Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Rus ve ermeni işgaline karşı yürüttüğü mücadelelerle tanınan ve Bakü Fatihi olarak anılan Osmanlı Komutanı Nuri Killigil Gence'de saygıyla anılıyor. A Haber ekibi Killigil'in Gence'de bıraktığı sancağı ilk kez görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü detayları aktardı. Osmanlı bayrağının emanetçisi Fuzuli Hüseyinov, "Bu bayrak bizim milletimizin ve aynı zamanda Türkiye ordusundan yadigar kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:08
  • 1
  • 9
Son dakika: Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

Azerbaycan'ın Rus ve ermeni işgaline karşı yürüttüğü mücadelelerle tanınan ve Bakü Fatihi olarak anılan Osmanlı Komutanı Nuri Killigil Gence'de saygıyla anılıyor. A Haber ekibi Killigil'in Gence'de bıraktığı sancağı ilk kez görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Son dakika: Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

Azerbaycanlılar milli kahramanları Nuri Paşa'yı saygıyla anıyor.

  • 3
  • 9
Son dakika: Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

Azerbaycan'da babadan oğula Osmanlı emaneti korunuyor.

  • 4
  • 9
Son dakika: Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

ECDAD YADİGARI

Osmanlı bayrağının emanetçisi Fuzuli Hüseyinov, "Bu bayrak bizim milletimizin ve aynı zamanda Türkiye ordusundan yadigar kalmıştır. Bugün Azerbaycan'da bayrak günüydü bayramdır. İki kat bayramdı. Şuşa şehrini düşmandan azad etmişiz." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 9
Son dakika: Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

İŞTE BAKÜ FATİHİ'NİN SANCAĞI