Son dakika: Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Rus ve ermeni işgaline karşı yürüttüğü mücadelelerle tanınan ve Bakü Fatihi olarak anılan Osmanlı Komutanı Nuri Killigil Gence'de saygıyla anılıyor. A Haber ekibi Killigil'in Gence'de bıraktığı sancağı ilk kez görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü detayları aktardı. Osmanlı bayrağının emanetçisi Fuzuli Hüseyinov, "Bu bayrak bizim milletimizin ve aynı zamanda Türkiye ordusundan yadigar kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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