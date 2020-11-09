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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda! Dikkat çeken kareler... Başkan Erdoğan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda! Dikkat çeken kareler... Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasından önce salonda bulunan konuklarla yakından ilgilendi. İşte 12. Büyükelçiler Konferansı'ndan dikkat çeken kareler... Giriş Tarihi: 09.11.2020 15:57 GALERİ DEVAM EDİYOR