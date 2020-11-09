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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Pfizer'den umutlandıran açıklama: Korona aşısı bulundu mu? İşte corona aşısı ile ilgili son dakika gelişmeleri Pfizer'den umutlandıran açıklama: Korona aşısı bulundu mu? İşte corona aşısı ile ilgili son dakika gelişmeleri
Son dakika... Korona aşısı bulundu mu? Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisini sürdürüyor. Salgından çıkışın çıkışın anahtarı olarak görülen aşı geliştirme çalışmaları aynı anda birçok ülkede yürütülüyor. Pfizer firmasına ait olan koronavirüs aşısıyla ilgili umutları artıran yeni çalışma geldi. Peki, korona aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? İşte corona aşısı ile ilgili son durum...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:38
Son dakika... Korona aşısı bulundu mu? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Kış mevsiminin gelmesi nedeniyle vaka sayılarında görülen artış görülmeye başlandı. Salgının hızla yayılmasının ardından aşı çalışmalarında son durum merak ediliyor. Faz3 testleri sonucunda Prof. Dr. Uğur Şahin'in üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki, korona aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? İşte corona aşısı ile ilgili son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR KORONA AŞISI BULUNDU MU?
Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen koronavirüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pfizer firmasına ait olan ve Faz3 testleri sonucunda Prof. Dr. Uğur Şahin'in üzerinde çalıştığı aşının koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediğini duyuruldu.
AŞISI KORUMA KONUSUNDA TAHMİNLERDEN İYİ SONUÇ VERDİ!
Yapılan açıklamaya göre, en azından 1 semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirlendi.
YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR
Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor. Hala devam eden çalışmalar ve etki düzeyi araştırması sürmesine rağmen aşının işe yaradığı ortaya konurken Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada,
"Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" derken "Aşama 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. BAŞVURU YAPILACAK
Aşının yaygın kullanımı ise hemen başlamayacak. Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre deneyler tamamlandıktan sonra koronavirüs aşısı için önce Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) iznine başvurulacak. Bu izin alındıktan sonra ise aşının üretim ve dağıtım çalışmaları başlayacak.