Pfizer'den umutlandıran açıklama: Korona aşısı bulundu mu? İşte corona aşısı ile ilgili son dakika gelişmeleri

Son dakika... Korona aşısı bulundu mu? Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisini sürdürüyor. Salgından çıkışın çıkışın anahtarı olarak görülen aşı geliştirme çalışmaları aynı anda birçok ülkede yürütülüyor. Pfizer firmasına ait olan koronavirüs aşısıyla ilgili umutları artıran yeni çalışma geldi. Peki, korona aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? İşte corona aşısı ile ilgili son durum...