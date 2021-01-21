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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika gelişmesi: Normalleşme detayları belli oluyor! İlk adım atıldı! 22 Ocak Cuma günü başlıyor Son dakika gelişmesi: Normalleşme detayları belli oluyor! İlk adım atıldı! 22 Ocak Cuma günü başlıyor Son dakika haberi... Normalleşme sürecinde ilk adım atıldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı duyurulmuştu. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası normalleşme takvimi araştırılmaya başlandı. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde normalleşme adımları atılmaya başladı. Alınan son kararla bir kısıtlamanın kaldırıldığı öğrenildi. İşte normalleşme süreci ile iligli son gelişmeler... Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:29
Son dakika... Normalleşme süreci ile ilgili adımlar atılmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ne zaman kaldırılacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayısının belli bir sayının altına düşmesi ile birlikte kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını açıklamıştı. Gözler normalleşme sürecine çevrilirken, bir kısıtlama için açıklama geldi. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ KISITLAMA KALDIRILDI?
Son dakika haberine göre, MEB tarafından resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi. Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.
Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.
Kurslarda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.
NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Hemen şunu belirtelim ki, diğer kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği, normalleşme sürecine ne zaman geçileceği resmi olarak açıklanmadı. Ancak, kulislerde dolaşan bilgiye göre, şubat ayının ikinci yarısında kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı konuşuluyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında normalleşme süreci ve kısıtlamaya dahil olan mekanların normale döneceği tarihin görüşülmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Kafe ve restoranların açılacağı tarih belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.