e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama: 2021 1. dönem e-Karne nasıl görüntülenir? Karneler nasıl alınacak?

e-Okul karne notu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, 22 Ocak tarihinde yarıyıl tatiline girecekler. 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri elektronik karnelerini alacaklar. Şimdi ise karnelerin nasıl alınacağı merak ediliyor. Lise öğrencileri ise yarıyıl tatiline karne almadan girecekler. Peki, 2021 1. dönem e-Karne nasıl görüntülenir? Karneler nasıl alınacak? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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