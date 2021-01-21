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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama: 2021 1. dönem e-Karne nasıl görüntülenir? Karneler nasıl alınacak? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama: 2021 1. dönem e-Karne nasıl görüntülenir? Karneler nasıl alınacak? e-Okul karne notu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, 22 Ocak tarihinde yarıyıl tatiline girecekler. 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri elektronik karnelerini alacaklar. Şimdi ise karnelerin nasıl alınacağı merak ediliyor. Lise öğrencileri ise yarıyıl tatiline karne almadan girecekler. Peki, 2021 1. dönem e-Karne nasıl görüntülenir? Karneler nasıl alınacak? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 09:40
e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta karnelerin alınmasıyla son bulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın nedeniyle karnelerin basılı verilmeyeceğini açıkladı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri e-Okul aracılığıyla karnelerini görüntüleyebilecek. Peki, 2021 1. dönem e-Karne nasıl görüntülenir? Karneler nasıl alınacak? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İlkokul ve ortaokul öğrencileri 2020-2021 1. dönem karnelerini e-Okul üzerinden alacaklar. Bu sene basılı karne dağıtılmayacak. Karnelerin dijital ortamda verileceği açıklamasının yapılmasının ardından gözler e-Karne sistemine çevrildi. Karneler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Sisteme giriş yaparak karne notu ve takdir-teşekkür bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.
E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN KARNE NOTLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?
İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.
İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.