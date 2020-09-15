Son dakika: Eş zamanlı 7 ilde bataklık operasyonu! A Haber canlı yayında görüntüledi

Son dakika haberi... Jandarma eş zamanlı olarak 7 ilde bataklık operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 51 şüpheli gözaltına alındı. Mardin'de sabah saatlerinde başlayan operasyona eşlik eden A Haber ekipleri bir eve düzenlenen baskını canlı yayında görüntüledi. Detayları muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı.