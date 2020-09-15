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Haberler Galeri Son dakika: Eş zamanlı 7 ilde bataklık operasyonu! A Haber canlı yayında görüntüledi

Son dakika: Eş zamanlı 7 ilde bataklık operasyonu! A Haber canlı yayında görüntüledi

Son dakika haberi... Jandarma eş zamanlı olarak 7 ilde bataklık operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 51 şüpheli gözaltına alındı. Mardin'de sabah saatlerinde başlayan operasyona eşlik eden A Haber ekipleri bir eve düzenlenen baskını canlı yayında görüntüledi. Detayları muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 13:49
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Son dakika: Eş zamanlı 7 ilde bataklık operasyonu! A Haber canlı yayında görüntüledi

Jandarma eş zamanlı olarak 7 ilde bataklık operasyonu düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Eş zamanlı 7 ilde bataklık operasyonu! A Haber canlı yayında görüntüledi

Operasyon kapsamında şu ana kadar 51 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 9
Son dakika: Eş zamanlı 7 ilde bataklık operasyonu! A Haber canlı yayında görüntüledi

Mardin'de sabah saatlerinde başlayan operasyona eşlik eden A Haber ekipleri bir eve düzenlenen baskını canlı yayında görüntüledi.

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  • 9
Son dakika: Eş zamanlı 7 ilde bataklık operasyonu! A Haber canlı yayında görüntüledi

Detayları muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı.

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Son dakika: Eş zamanlı 7 ilde bataklık operasyonu! A Haber canlı yayında görüntüledi

İşte canlı yayında operasyon anları...