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Haberler Galeri Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama olan şehirler

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama olan şehirler

11 Mart'ta ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile devam ediyor. Bu noktada, en büyük risk grubu içerisinde olan 65 yaş üstü vatandaşlar için ise kısıtlamalar ve yasaklar getiriliyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlar için genelge yayınlarken, Aralarında Ankara, Bursa, Yalova'nın bulunduğu yasaklı iller listesine yenileri eklendi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları hangi illerde var? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:18
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Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama olan şehirler

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, 65 yaş üstü yasağı bazı illerimizde uygulanmaya devam ediyor. Durum böyleyken, hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma ve kısıtlamaların olduğu merak konusu oluyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan illere yenileri de eklendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
65 yaş üstü yasağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında öne çıkıyor. İzmir, Konya, Ankara gibi birçok illerin valiliklerinden yayımlanan genelgelere göre; 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, toplu taşıma, halk pazarları gibi birçok bölgede yer almalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

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Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama olan şehirler

YALOVA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA!
Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra velileri ile sokağa çıkabilecekler.

İşte valilikten gelen açıklamanın tamamı ve sokağa çıkma kısıtlamaları olan iller;

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

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Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama olan şehirler

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

"Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması."

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Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama olan şehirler

MARDİN

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

MUĞLA

Muğla Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.

Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama olan şehirler

ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:

BARTIN:

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.