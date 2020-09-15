Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama olan şehirler

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, 65 yaş üstü yasağı bazı illerimizde uygulanmaya devam ediyor. Durum böyleyken, hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma ve kısıtlamaların olduğu merak konusu oluyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan illere yenileri de eklendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

65 yaş üstü yasağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında öne çıkıyor. İzmir, Konya, Ankara gibi birçok illerin valiliklerinden yayımlanan genelgelere göre; 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, toplu taşıma, halk pazarları gibi birçok bölgede yer almalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.