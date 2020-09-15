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Gözler ÖSYM'de! YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
YKS 2. tercihler ne zaman başlıyor? 2020 YKS tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde kayıt işlemleri tamamlandı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek tercih alınacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 12:21Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 12:26