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Haberler Galeri Gözler ÖSYM'de! YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

Gözler ÖSYM'de! YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS 2. tercihler ne zaman başlıyor? 2020 YKS tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde kayıt işlemleri tamamlandı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek tercih alınacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 12:26
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Gözler ÖSYM'de! YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

Üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. ÖSYM tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin YKS kayıtları tamamlandı. Tercih sonucuna göre üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih alınacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından üniversiteler tarafından ÖSYM'ye boş kalan kontenjanlar bildirilecek. Boş kontenjanlara tercih yapacak adaylar ek tercih takvimini araştırıyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler ÖSYM'de! YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı kılavuz ile birlikte belli olacak. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Gözler ÖSYM'de! YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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Gözler ÖSYM'de! YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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Gözler ÖSYM'de! YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.