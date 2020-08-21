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Haberler Galeri Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?

Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?

Son dakika... Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Erdoğan'ın müjdesi ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü bir müjdem olacak" açıklamalarının ardından büyük müjdenin ne olduğu konusunda heyecanlı bekleyiş arttı. İki gün boyunca bu müjdenin ne olduğunu araştıran vatandaşlar Erdoğan'ın açıklama yapacağı saate kilitlendi. Başkan Erdoğan'ın ne zaman ve nerede açıklama yapacağı belli oldu. Peki, Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 11:30
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Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?

Son dakika... Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi saat kaçta açıklayacağı belli oldu. Türkiye tarihi müjdeye kilitlendi. Müjde haberinin duyurulmasının ardından sosyal medyada çeşitli tahminler yapıldı. Türkiye'de yeni dönemi başlatacak müjdenin petrol ya da doğalgaz olduğu tahmin ediliyor. Peki, Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?

ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği gün geldi. Başkan Erdoğan müjdeyi bugün saat 15.00'te Dolmabahçe Sarayı'nda açıklayacak.

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Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?

MÜJDE PETROL MÜ, GAZ MI?

Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeli haberin ne olduğu büyük bir heyecanla merak ediliyor. Vatandaşların ortak düşüncesi petrol ya da doğal gaz bulunduğu yönünde. Ancak Çin ile swap ve liman anlaşması ya da korona aşısı da ihtimaller arasında yer aldığı iddia edildi.

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Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?

MÜJDE İLE İLGİLİ CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Türkiye'de yeni dönemi başlatacak müjde petrol ya da doğal gaz mı? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?

YABANCI AJANSLARA BAZI HABERLER DÜŞTÜ

Başbuğ, "Eksen değişikliğinden söz ediyoruz. Dolayısıyla eksen değişikliği deyince Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi çok farklı noktalara getirecek ne olabilir tartışıldı. Ben enerji konusuna daha çok odaklandım olsa olsa bu bir doğal gaz ya da petrol bir yeraltı kaynağının keşfedildi diye adlandırmayı doğru buldum. Son saatlerde yabancı ajanslara da bazı haberler düştü. Onların verdiği hatta rakamlara kadar 800 milyar metreküp gibi haberler var ve bölgeler konuşulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.