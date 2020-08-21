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Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?
Son dakika... Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Erdoğan'ın müjdesi ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü bir müjdem olacak" açıklamalarının ardından büyük müjdenin ne olduğu konusunda heyecanlı bekleyiş arttı. İki gün boyunca bu müjdenin ne olduğunu araştıran vatandaşlar Erdoğan'ın açıklama yapacağı saate kilitlendi. Başkan Erdoğan'ın ne zaman ve nerede açıklama yapacağı belli oldu. Peki, Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.08.2020 10:44Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 11:30