Son dakika: Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz mı, petrol mü?

YABANCI AJANSLARA BAZI HABERLER DÜŞTÜ

Başbuğ, "Eksen değişikliğinden söz ediyoruz. Dolayısıyla eksen değişikliği deyince Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi çok farklı noktalara getirecek ne olabilir tartışıldı. Ben enerji konusuna daha çok odaklandım olsa olsa bu bir doğal gaz ya da petrol bir yeraltı kaynağının keşfedildi diye adlandırmayı doğru buldum. Son saatlerde yabancı ajanslara da bazı haberler düştü. Onların verdiği hatta rakamlara kadar 800 milyar metreküp gibi haberler var ve bölgeler konuşulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.