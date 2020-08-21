İzmirlilerin kötü koku isyanı: Buradan 3 maskeyle geçiyoruz

'MUTLAKA BUNA EL ATILMASI GEREKİYOR'

Her sene mutlaka 6 ay koku olduğunu belirten Akan, "Şu an hala koku var. Özellikle yaz aylarının başlangıcında yani nisan ayında koku artmaya başlıyor. Çalışmalar devam ediyor ama hiçbir sonuç alınmadığını düşünüyorum. Bana göre kokunun sebebi İzmir'de yeterli alt yapının olmaması. Bununla ilgili alt yapının desteklenmesi için bürokratik sorunların aşılması gerekiyor. Biz hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Şu parti de olsa bu parti de olsa önemli değil. Olan bize oluyor. Mutlaka buna el atılması gerekiyor" diye konuştu.