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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 26 Ocak bugün Kabine toplantısı var mı? 2021 ikinci Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? 26 Ocak bugün Kabine toplantısı var mı? 2021 ikinci Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Yılın ilk toplantısının ardından ikincisi gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 26 Ocak bugün Kabine toplantısı var mı? 2021 ikinci Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 26.01.2021 13:00
26 Ocak bugün Kabine toplantısı var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği merak edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısını işaret etmişti. Vaka sayısının belirli bir sayının altına düştükten sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklayan Erdoğan, konunun Kabine toplantısında değerlendirileceğini duyurmuştu. Peki, 26 Ocak bugün Kabine toplantısı var mı? 2021 ikinci Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılının ikinci Kabine toplantısı için henüz tarih belli olmadı. Kısıtlamaların ele alınacağı Kabine toplantısının tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. İlerleyen günlerce gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından kısıtlama ile ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.
KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklaması ile kafe ve restoranlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir." BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.