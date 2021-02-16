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Haberler Galeri Son dakika: En çok vaka olan iller listesi: 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte il il liste...

Son dakika: En çok vaka olan iller listesi: 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte il il liste...

Son dakika... İl il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde il bazında haftalık vaka sayılarının açıklanacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu açıklamanın ardından ilk veriyi dün paylaştı. Buna göre en çok vaka olan iller de belli oldu. Peki, 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? En çok vaka olan iller hangileri? İşte il il koronavirüs vaka sayıları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 10:58
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Son dakika: En çok vaka olan iller listesi: 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte il il liste...

Son dakika... İl il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de geçtiğimiz yılın mart ayında koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Salgının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı çalışmaları titizlikle yürütüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından il il vaka sayıları merak edilmeye başlandı. Peki, 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? En çok vaka olan iller hangileri? İşte il il koronavirüs vaka sayıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: En çok vaka olan iller listesi: 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte il il liste...

EN ÇOK VAKA HANGİ İLLERDE? İL İL VAKA SAYISI...

8-14 Şubat tarihli il il koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

İşte il il koronavirüs vaka sayısı:

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Son dakika: En çok vaka olan iller listesi: 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte il il liste...

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96),

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Son dakika: En çok vaka olan iller listesi: 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte il il liste...

Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79),

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Son dakika: En çok vaka olan iller listesi: 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte il il liste...

Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42),