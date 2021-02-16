Son dakika: En çok vaka olan iller listesi: 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte il il liste...

Son dakika... İl il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde il bazında haftalık vaka sayılarının açıklanacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu açıklamanın ardından ilk veriyi dün paylaştı. Buna göre en çok vaka olan iller de belli oldu. Peki, 16 Şubat iller bazında koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? En çok vaka olan iller hangileri? İşte il il koronavirüs vaka sayıları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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