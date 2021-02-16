Son dakika... Güvenilir olmayan maskeler hangileri? Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "damlacık" yoluyla insandan insana geçişi ön planda. Virüsün yayılmasını önlemek için maske ve mesafe çok ciddi anlamda önem taşıyor. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda birçok marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğu tespit edildi. İşte marka marka güvenilir olmayan maskeler...