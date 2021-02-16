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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu marka maskeler tehlike saçıyor! Türkiye genelinde satışı yasaklandı! İşte marka marka Son dakika: Bu marka maskeler tehlike saçıyor! Türkiye genelinde satışı yasaklandı! İşte marka marka Son dakika... Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maskeler virüsün yayılmasını önlemek adına önem arz ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsten korunmak için gündemde olan maskeler ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda bazı markalar tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğu tespit edildi. Peki, tehlikeli olan maskeler hangileri? İşte marka marka liste... Giriş Tarihi: 16.02.2021 11:51
Son dakika... Güvenilir olmayan maskeler hangileri? Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "damlacık" yoluyla insandan insana geçişi ön planda. Virüsün yayılmasını önlemek için maske ve mesafe çok ciddi anlamda önem taşıyor. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda birçok marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğu tespit edildi. İşte marka marka güvenilir olmayan maskeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr model maskenin güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık piyasadan toplatılması yönünde karar aldı.
Nez Mask marka Ts En 149+A1 Standardının 8.11. Maddesinde Gösterilen "Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti" deneyi sonucunda piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Arızon marka Kn 95 model maske Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Dna marka 2934 Ffp3v model maske Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.