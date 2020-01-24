Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde yıkılan binalardan ilk görüntü!

Son dakika haberine göre Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Merkez üssü Sivrice olan deprem, Kahramanmaraş, Niğde, Hatay, Malatya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan, Elazığ'a doğru yola çıktı. İşte Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yıkılan binalar...